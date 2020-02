Afganistanis selgus viis kuud pärast valimisi lõpuks president

«Aidaku jumal tal afganistani rahvast teenida... ja ma palvetan ka, et meie riiki tuleks rahu,» lisas esimees.

Tulemuste selgumine viibis pea viis kuud, sest Ghani põhivastane, Afganistani tegevjuht Abdullah Abdullah väitis, et tulemused on võltsitud, sundides need üle lugema.