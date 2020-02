Vene sõjaväge vaevab kõrge enesetappude arv

Üldine surmade arv Vene sõjaväes on langenud aastatel 2015-2019 29 protsendi võrra, lausus riigiduuma saadik Valeri Raškin surmade kohta täpsemaid andmeid esitamata.

Raskini sõnul on Vene sõjaväegi mures kõrge enesetappude arvu pärast, kuid murelikuks teevad ka sagedased liiklussurmad ning saatuslikuks saanud ohutusnõuete eiramine, lennuõnnetused ja uppumised.

Mittetulundusühingu Ema Õigus hinnangul moodustavad enesetapud 44 protsenti kõikide kutsealuste surmadest, ainult neli protsenti juhtuvad aga teenistuskohustusi täites. Ametlikel andmetel on Venemaa sõjaväepersonal ligi 1,9 miljonit, neist 80 protsenti on kutsealused.

Raškin tõi välja, et ligi 12 protsenti kõigist 2019. aastal sõjaväes toime pandud kuritegudest olid seotud dedovštšinaga, lisades, et need kalduvad olema ka kõige laiemat kajastamist leidvad kuriteod.