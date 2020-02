Rootsi prokurör: Olof Palme mõrv on lahendatud

Petersson rääkis Rootsi rahvusringhäälingule SVT, et uurijad on avastanud piisavalt uusi kindlaid asitõendeid. Prokuröri arvates on juba käesoleva aasta esimesel poolel võimalik esitada mõrvaga seoses süüdistus.

«Mul on hea meel, et saan öelda, kuidas mõrv toimus ja kes selle eest vastutab,» kinnitas Petersson, kes on mõrva juurdlust juhtinud alates 2017. aastast.

Samas peetakse Rootsis võimalikuks, et kohut pole Palme mõrva asjus enam võimalik kellegi üle pidada, kuna arvatav süüdlane on surnud. Ajaleht Expressen kirjutab, et mõrvas kahtlustatakse ilmselt Stig Engströmi, keda tunti «Skandiammeni» nime all. Engström oli esimesena mõrvapaigas ja enda sõnul üritas surmavalt haavatud Palmet aidata. Engströmi kuulati uurimise käigus korduvalt üle, kuid teda ennast ei kahtlustatud kordagi. Stig Engström suri 2000. aastal.

Krister Petersson ei soovinud Expressenis kirjutatut kommenteerida.

Populaarne valitsusjuht mõrvati 28. veebruaril 1986, kui ta oli koos abikaasaga, kuid ilma ihukaitsjateta Stockholmis kinoseansilt koju jalutamas. 1988. aastal vahistati mõrvas kahtlustatuna Christer Pettersson, kelle peaministri abikaasa Lisbet Palme mõrvarina tuvastas. 1989. aastal mõisteti Pettersson küll süüdi, kuid hiljem ringkonnakohus vabastas ta süü vähesuse tõttu.

Aastakümnete jooksul on mõrvaga seoses esile kerkinud ka mitmeid teisi versioone, millest ükski pole aga kinnitust leidnud.