Londoni linnapea soovib brittidele EL-i "partnerkodakondsust"

«Paljud londonlased on murest murtud, sest oleme Euroopa Liidust lahkunud, kuid tunneme end ikka veel Euroopa perekonna liikmetena,» ütles ta.

Khan seletas, et püüab Brüsselit mõjutada Brexiti järel investeeringuid jätkama, aga uurib ka võimalust jätkata pärast EL-ist lahkumist «mingit sorti partnerkodakondsusega».

See on meeltmööda paljudele brittidele, kes tahavad säilitada liikumisvabaduse ning võimaluse teistes Euroopa riikides elada, õppida ja töötada.

EL-i poolt sellist pakkumist oodata ei ole. EL-is on valdav seisukoht, et ühenduse kodakondsus on EL-i kuuluva riigi kodakondsus.