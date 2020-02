Türgi pole rahul Venemaa ettepanekutega Süüria osas

Moskvas algasid teisipäeval uuesti Vene-Türgi läbirääkimised Süüria Idlibi pingete leevendamise üle, need toimuvad kinnises režiimis. Kaks esimest läbirääkimisvooru Ankaras 8. ja 10. veebruaril lõppesid tulemusteta.

«Ükski varjend ei ole enam ohutu. Ja kuna valitsuse pealetung jätkub ja inimesed on surutud üha väiksematele ja väiksematele aladele, on karta, et veel rohkem inimesi saab surma,» ütles ülemvolinik Michelle Bachelet.