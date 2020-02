Soome hävitajatestid lõpetab Boeingu Super Hornet

Ettevõte on toonud Soome Pirkkalasse ühe- ja kahekohalise E- ja F-lennuki ning kolmandana kübervõimekusega versiooni EA-18G Growler.

Kahemootoriliste Super Hornetide peamine kasutaja on Ühendriikide merevägi, mis on nende masinatega lennanud juba 2000. aastate algusest saadik. Hävitajad on saanud ka lahingukogemust.

Viie kandidaadi seast oleks Super Hornetitele üleminek Soomele arvatavasti kõige sujuvam, sest tegemist on riigi praeguste hävitajate põhjal loodud uue, veidi suurema versiooniga. Soome ettevõtetele on kogunenud ka rohkesti kogemust koostööst Boeinguga.

Ettevõte reklaamibki, et Soome säästaks raha, sest see võib kasutada kuni 60 protsenti praegusest taristust ka Super Hornetite ja Growlerite jaoks. Meeskondade koolitamine uute mudelite tarvis kestab Boeingu hinnangul vaid kuu aega.

Super Hornetis on muu hulgas uuendatud kokpit ja sensorid ning lennukisse integreeritud uue relvad, samuti on sel täiendavad kütusepaagid. Vaenlase sensoreid segavat Growleri-versiooni peetakse seevastu hetkel maailma juhtivaks elektroonilise sõjapidamise võimega lennukiks.

Boeingu sõnul sobib lennukikandjate tarvis projekteeritud lennuk hästi Soome õhujõudude liikuva lahinguviisiga.

Ehk suurim küsimus Super Hornetite puhul on see, kas lennuki uuendused lõpevad ja selle muu kasutajaskond väheneb liiga vara. Esimeste Super Hornetite tootmine algas samal ajal, kui Soome võttis kasutusele praegused Hornetid. Õhujõudude eesmärk on kasutada uusi hävitajaid kuni 2060. aastateni välja.

Ühendriikides on juba räägitud sellest, et merevägi soovib järgmisel aastal lõpetada uute Super Hornetite tellimused ja suunata kokku hoitud raha uue lennukikandja arendamisele. Samas kavatseb merevägi lennata Super Hornetitega vähemal 2040. aastateni välja.

Jaanuaris alanud HXChallenge-testides ei seata kandidaate paremusjärjekorda, vaid veendutakse, et valmistajate esitatud sooritusvõime näitajad vastavad tõele. Varem on käinud end näitamas Euroopa Eurofighter Typhoon, Prantsuse Dassault Rafale, Rootsi Saab Gripen E ning ameeriklaste Lockheed Martin F-35A. Saabi pakkumises on lisaks hävitajatele ka seirelennuk GlobalEye.

Kaitsevägi on saanud valmistajatelt soovitud küsimustele. Läbirääkimised jätkuvad ja lõplik siduv ettepanek tehakse tootjale hiljem sel aastal.

Valitsus langetab otsuse uue hävitaja osas järgmisel aastal. Uued lennukid on kavas võtta kasutusele järk-järgult aastail 2025-30.