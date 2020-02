Soome Keskerakond ja SDP kasvatasid toetust

Soosituim erakond on endiselt opositsiooniline Põlissoomlased 22,4 protsendise toetusega. Teisel kohal on samuti opositsioonis olev paremkonservatiivne Koonderakond ehk Kokoomus 17,3 protsendiga. Mõlemad neist on eelmise küsitlusega võrreldes veidi positsioone loovutanud.