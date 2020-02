Punktisüsteem paigas: mida on tulevast aastast vaja Suurbritannias töötamiseks?

Plaani tutvustanud Ühendkuningriigi siseminister Priti Patel väitis, et uus kord tagab selle, et edaspidi saavad riiki tulla vaid kõige säravamad ja parimad töötajad.



Briti valitsus on toonitanud, et ei kehtesta ühtegi viisi, kuidas riiki saaks edaspidigi tuua lihttöölisi. Võimude väitel peaks need 3,2 miljonit Euroopa Liidu kodanikku, kes juba on taotlenud õigust jääda edasi Ühendkuningriik, täitma ära tööjõuvajaduse.