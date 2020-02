Venemaa hoiatas Türgit Süüria vägede ründamise eest

«Operatsioon Idlibis on väga lähedal,» ütles Erdoğan parlamendis oma erakonna saadikutele. «Me oleme alustanud loendust, anname oma viimaseid hoiatusi.»

«Kui räägime operatsioonist Süüria Vabariigi seaduslike võimude vastu ja Süüria Vabariigi relvajõudude vastu, siis see oleks loomulikult kõige halvem stsenaarium,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Süüria aktivistide sõnul on ligi miljon inimest põgenenud Süüria valitsusvägede pealetungi eest Idlibis. Tegemist on suurima arvu sisepagulastega Süüria kodusõja algusest 2011. aastal.

Türgi, mis toetab Idlibi provintsis paari mässuliste rühmitust, on nõudnud kõnelustel Venemaaga relvarahu, et välistada uut põgenikevoogu oma territooriumile. Türgi võõrustab hetkel umbes 3,7 miljonit Süüria sõjapõgenikku.

Süüria vabaühendused on kutsunud vaenupooli tagama humanitaarorganisatsioonidele turvalist ligipääsu abivajajaile ning «täieliku relvarahu kehtestamist ja inimõigusrikkumiste peatamist».

ÜRO teatas varem sel nädalal, et Süürias Idlibis olevad põgenikud on peamiselt naised ja lapsed. Imikuid ähvardab saabunud talve tõttu surnuks külmumine, kuna laagrid on rahvast täis, hoiatas ÜRO.