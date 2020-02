Tormiga Iiri randa tulnud kummituslaeva omanik ilmus välja

Üle aasta meeskonnata merel hulpinud 77-meetrine kaubalaev MV Alta randus Corki lähedal Ballycottoni küla all kaljudel.

Maksuameti pressiesindaja ütles kolmapäeval, et end laeva omaniku esindajaks nimetanud isik on nendega ühendust võtnud ja nad tegelevad asjaga. Väidetaval omanikul tuleb taotlus laevale aasta jooksul registreerida ja maksuamet võib anda talle võimaluse laev tagasi saada.

Corki maakonnanõukogu väljendas teisipäeval heameelt, et Alta ei põhjustanud reostust.

Rannavalve teatas siis, et on asunud koos laeva omanikuga selle randa pukseerimist korraldama, kuid see ei saanud millegipärast teoks.