Prokurör ei kuuluta Olof Palme mõrva lahendamist enam enesekindlalt

Anu Kaupmees, Eesti ajakirjanik Rootsis, usub, et midagi väga suursugust oodata ei ole mõtet ja tõenäoliselt on leitud tõendusmaterjale esemete näol. «Mida tal võib olla niisugust, mille peale seni keegi pole tulnud?» arutleb ta. «Kuid samas kardetakse, et see lõppeb sellega, et tapja on juba surnud,» lisab ajakirjanik. Tema sõnul on juristid arutlemas, kas surnule on võimalik süüdistust määrata.