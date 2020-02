Trump nimetaks luurekoordinaatori kohusetäitjaks USA saadiku Saksamaal

Otsus pälvis kohe kriitika, et Grenell ei sobi nii tundlikule ametikohale.

Kohusetäitja staatus tähendab seda, et Grenell ei pea läbi tegema ametissekinnitamise protsessi senatis, kui Trump teda ei esita alaliselt sellele kohale.

Trump säutsus Twitteris, et Grenell on «esindanud meie riiki erakordselt hästi ja ma ootan temaga koos töötamist. Ma tahan tänada Joe Maguire'i suurepärase töö eest, mida ta on teinud».