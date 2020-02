Trump pakkus väidetavalt Assange`ile vabastust

Väide, et Trump pakkus Assange`ile vabastust, öeldi Westminsteri magristraatkohtule WikiLeaksi asutaja väljaandmisjuhtumi menetlemise alustamise eel.

Assange`i advokaadid väitsid, et 2017. aasta augustis Londonit külastades teatas kongresmen Dana Rohrabacher WikiLeaksi asutajale, et «presidendi juhiste kohaselt pakub ta vabastust või muul viisil pääsemist, kui härra Assange [..] ütleb, et Venemaal ei ole midagi pistmist DNC (Demokraatiku Rahvuskomitee) leketega».