Jekaterinburgis hakkasid kasakad koroonaviirusega võitlema

Kovaljov vandus, et patrullidega jätkatakse nii kaua, kui koroonaviiruse nakatumise oht on kõrge. Sarnased patrullid toimuvad vähemalt kahes Moskvast lõunase jäävas linnas.

Venemaa on keelanud ajutiselt Hiina kodanike pääsu riiki, et koroonaviiruse levikut pidurdada. Hiinas on koroonaviirusesse surnud 2118 inimest. Venemaal on teada kahest nakatumisest.