Läti prokuratuur ei ole saanud Taanilt vastust Misāne asjas

Peaprokuratuuri vanemprokurör Aivars Ostapko ütles täna Läti raadiole, et vaatas hommikul läbi oma elektronposti ega leidnud mingit teavet Taani poolelt. Eile olid Misāne esindajad teatanud, et naise väljaandmine LAV-le on peatatud.

Ostapko sõnul sai prokuratuur alles 17. veebruaril kõik vajalikud andmed, et alustada kriminaalasja ja tunnistada Misāne kahtlusaluseks, mis annab aluse nõuda tema väljaandmist Lätile. Informatsiooni, mis on vajalik kriminaalasja alustamiseks, edastas Misāne õde.

Prokuratuur reageeris operatiivselt ja saatis päeva jooksul Taanile Euroopa vahistamismääruse. Taani ametlikku vastust on oodata kahe nädala jooksul, kuid Ostapko avaldas lootust, et see juhtub varem.

Misānele esitatud kahtlustused puudutavad lapse eestkosteõiguse rikkumist, samuti võõra rahainstrumendi vargust, hävitamist või seadusvastase kasutamist. Teda kahtlustatakse ka dokumentide võltsimises.

Misāne on alates 2018. aasta lõpust Taanis vangis. Ta peeti kinni teel LAV-st Lätti ning teda süüdistatakse oma lapse röövimises ja teistes seaduserikkumistes.

Taani kohus otsustas eelmisel reedel, et ei vabasta teda, mis tähendab, et lätlanna tuleb 20. veebruaril LAV-ile välja anda.

Läti valitsus toetas teisipäeval ka välisministeeriumi ettepanekut pöörduda Misāne juhtumi asjus Euroopa Inimõiguskohtusse, kuna mitme vabaühenduse andmetel on LAV-i kinnipidamiskeskustes ebainimlikud tingimused, haruldane pole seksuaalne ahistamine ega piinamine.

Misāne peeti Taanis kinni Lõuna-Aafrika Vabariigi nõudmisel. Lätlannal on LAV-i kodanikuga 2015. aastal sündinud tütar, kuid vanemate vahekord oli konfliktne ning mees väidetavalt väärkohtles nii naist kui tema kaht alaealist last. Isa nõuab nende ühist last omale ja süüdistab naist lapseröövis.

Enda ja laste turvalisuse huvides pöördus Misāne 2018. aasta mais Lätti, kuid peeti 2018. aasta detsembris läbi Kopenhaageni Mosambiiki lennates Taani võimude poolt kinni, kuna LAV kuulutas ta Interpoli kaudu alaealise röövimise eest tagaotsitavaks. LAV-is ootab naist süüdimõistmisel kuni 15-aastane vangistus.