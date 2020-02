Taani annab Misāne Lätile välja

Otsuse tegi Taani peaprokurör Jan Rekendorf pärast uute tõendite saamist Läti peaprokuratuurilt.

Misāne Taani advokaat Henrik Stagetorn kinnitas, et Taani kohus otsustas Misāne Lätile väljaandmise kasuks. Ta märkis, et naine tuleks Lätile välja anda 20 päeva jooksul.

Menetlust selgitades rääkis kaitsja, et Taani prokuratuur saadab nüüd kirja Läti prokuratuurile, kes peaks seejärel saatma politseikonvoi Taani, et Misāne Lätti toimetada. Ta lisas, et LAVi algatatud Misāne-vastane kriminaalmenetlus on praegu külmutatud.

Vahetult pärast Taani kohtu otsust esines Misāne perekond avaldusega, milles tänas Läti välisministeeriumit, justiitsministeeriumit, peaprokuratuuri, president Egils Levitsit ja presidendi kantseleid ning meediat.

Avalduses lisati, et Misāne peab oma kuritegude eest kohtus vastust andma, kuid selleks peavad olema Läti Vabariigi kohtud.

Läti peaprokuratuuri vanemprokurör Aivars Ostapko sõnul sai prokuratuur alles 17. veebruaril kõik vajalikud andmed, et alustada kriminaalasja ja tunnistada Misāne kahtlusaluseks, mis annab aluse nõuda tema väljaandmist Lätile. Informatsiooni, mis on vajalik kriminaalasja alustamiseks, edastas Misāne õde.

Misānele esitatud kahtlustused puudutavad lapse eestkosteõiguse rikkumist, samuti võõra rahainstrumendi vargust, hävitamist või seadusvastase kasutamist. Teda kahtlustatakse ka dokumentide võltsimises.

Misāne on alates 2018. aasta lõpust Taanis vangis. Taani kohus otsustas eelmisel reedel, et ei vabasta teda, mis tähendab, et lätlanna oleks tulnud kavakohaselt täna LAVile välja anda.

Misāne peeti Taanis kinni Lõuna-Aafrika Vabariigi nõudmisel. Lätlannal on LAVi kodanikuga 2015. aastal sündinud tütar, kuid vanemate vahekord oli konfliktne ning mees väidetavalt väärkohtles nii naist kui tema kaht alaealist last. Isa nõuab nende ühist last omale ja süüdistab naist lapseröövis.

Täna hommikul teatas Euroopa Inimõiguste Kohus (ECHR), et ei rahulda Läti taotlust peatada ajutise meetmena Taani otsus anda oma lapse röövis süüdistatav Misāne Lõuna-Aafrika Vabariigile välja.