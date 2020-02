ÜRO: Lõuna-Sudaani vaenupooled näljutavad elanikke

«Poliitiline eliit on teadmatuses miljonite kodanike, kelle nimel nad väidavad end võitlevat, suurtest kannatustest,» öeldi raportis.

Hoolimata rahuprotsessist, on jätkunud lapssõdurite värbamine nii valitsuse kui mässuliste poolt, verised etnilised konfliktid, seksuaalne vägivald ja riigivara riisumine, märkisid uurijad.

«Komisjon märgib suurima murega, et nii valitsusväed kui relvarühmitused on ajanud poliitikat, mis on vastutav Wau ja Unity osariigi rahvastiku näljahäda eest.»