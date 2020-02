Lõuna-Korea ususekt tuvastati koroonaviiruse levilana

Ametnikud usuvad, et Daegus kasvanud nakatumiste arv on seotud sektiga Shincheonji Jeesuse kirik. Daegu sekti liikmete hulgas tuvastati vähemalt 37 Covid-19 juhtumit.

Ametnike arvates on nakatumised seotud 61-aastase naisega, kes andis selle nädala alguses viiruse positiivse proovi. Naisel tekkis esmalt palavik 10. veebruaril, kuid ta keeldus väidetavalt kahel korral tervisekontrollist, tuues põhjuseks, et ei ole hiljuti välismaale reisinud.

Shincheonji kogudus teatas, et on sulgenud Daegu haru ja palvused teistes piirkondades toimuvad ajutiselt kas interneti teel või individuaalselt kodus.

Linnavalitsuse teatel on Daegus kokku 1001 Shincheonji liiget, kellest 90 on võimalikud haiguse sümptomid. Meer Kwon Young-jini sõnul testitakse sümptomitega isikuid nii kiiresti kui võimalik.

Shincheonji kirik väidab, et selle asutaja Lee Man-hee on Jeesuse mantlipärija ning viib 144 000 inimest viimsel kohtupäeval taevasse.

2,5 miljoni elanikuga linna meer on kirjeldanud nakkuspuhangut pretsedenditu kriisina ja kutsus inimesi üles siseruumidesse jääma.

Kokku on Lõuna-Koreas tuvastatud 104 nakatumisjuhtumit. Uued haiged on registreeritud Soulis ja lähedalasuvas Gyeongsangi provintsis.

Täna avaldasid võimud, et eile kopsupõletikku surnud mehel oli koroonaviirus. 63-aastane mees suri Cheongdo linna haiglas, kus ta oli veetnud voodihaigena üle 20 aasta.

Hiina teatas aga täna, et on muutnud taas uude koroonaviirusesse nakatunute üle arve pidamise meetodit ning arvestab nüüdsest ainult nendega, kelle diagnoos on kinnitatud põhjalike laborianalüüsidega.