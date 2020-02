Hiinas on uude koroonaviirusesse surnud 2233 inimest

Hubei provintsivõimude andmetel on viimasest kokkuvõttest saadik surnud 115 inimest, kellest suurem osa Wuhani linnas. Uute nakatumiste arv on provintsis langemas ja teatatud on vaid 319 uuest juhtumist. Kogu riigis oli uusi nakatumisi 411 ehk samuti palju vähem varasemaga võrreldes.