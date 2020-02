USA valmistub rahuleppe allkirjastamiseks Talibaniga 29. veebruaril

Afganistani ametnike teatel algab laupäeval nädal aega kestev vägivalla vähendamine islamiliikumise Taliban võitlejate, USA vägede ja Afganistani julgeolekujõudude vahel.

Saudi Araabias viibinud Pompeo ütles, et kui nädalane relvarahu teoks saab, võib kõnelustel Talibaniga edasi liikuda.

«Selle edukal rakendamisel peaks USA-Talibani kokkuleppe allkirjastamine lähemale jõudma,» ütles Pompeo, kelle sõnul algavad peagi pärast seda läbirääkimised Talibani ja Afganistani valitsuse vahel.

«Ainus viis saavutada Afganistanis kestev rahu, on see, kui afgaanid tulevad kokku ja lepivad kokku, kuidas edasi liikuda,» ütles Pompeo.

Ööl vastu laupäeva algab koos Talibani lubatud nädalase vaherahuga loendus USA-Talibani rahuleppe allkirjastamiseni, mis paneks punkti 18 aastat kestnud sõjale, ütles üks USA välisministeeriumi ametnik. Anonüümsuse tingimusel rääkinud ametnik ei täpsustanud täpset tundi, millal nädalane niinimetatud «vägivalla vähendamine» algab.

Ühendriigid on Talibaniga pidanud üle aasta kõnelusi leppe üle, mille raames taanduksid riigist umbes pooled seal praegu viibivast 12 000-13 000 Ameerika sõdurist.

Vastutasuks lubab Taliban vähendada vägivalda ja pidada rahukõnelusi Kabuli valitsusega. Vägivalla vähendamine näitaks, et Taliban suudab oma vägesid kontrollida ja demonstreerida heas usus tegutsemist.

Kõnelused Afganistani valitsuse ja Talibani vahel

Talibani allikas Pakistanist ütles, et kui lepe 29. veebruaril allkirjastatakse, algavad kõnelused Talibani ja Afganistani vahel 10. märtsil.

Endiselt pole selge, kes esindab Afganistani-sisestel kõnelustel, mida peetakse püsiva rahu alustalaks, Kabuli valitsust. Afganistani valimiskomisjon kuulutas septembris peetud presidendivalimiste võitjaks sel nädalal president Ashraf Ghani, kuid viimase rivaalid ei tunnusta tema võitu.

Taliban on keeldunud Ghani valitsusega suhtlemast ja tauninud ka valimistulemusi, öeldes, et nad peaksid kõnelusi valitsuse esindajatega ainult kui tavaliste afgaanidega.

Saksamaa ja Norra on pakkunud, et võivad Afganistani-Talibani läbirääkimisi võõrustada, kuid kõneluste toimumispaik ei ole praegu veel paigas. President Ghani ei ole asja kommenteerinud.

Üks Talibani võitleja Afganistani Kandahari provintsist ütles AFP-le, et on saanud käsu mitte vägivallatseda. Ühe teise sõnul on saadud aga ainult käsk mitte rünnata suurlinnasid ja maanteid.

«See tähendab, et võib-olla mõnes piirkonnas vägivald jätkub,» ütles ta.

Talibani-eksperdi Rahimullah Yusufzai sõnul viitab relvarahu laiemale muutusele nii Talibani kui USA mõtteviisis.

«Mõlemad pooled on näidanud pühendumust rahuleppe allkirjastamisele ja see on suur areng, märkimisväärne areng,» ütles Yusufzai.

USA ja Taliban olid leppele lähedal ka sügisel, kuid toona teatas president Donald Trump viimasel hetkel, et rahuprotsess on nurjunud.

Analüütikute sõnul on verevalamise lõpetamine Afganistanis keeruline ja võib iga hetk luhta minna. Seejuures võivad vaenupooled kasutada vaherahu vägede ümberpaigutamiseks ja lahinguväljal eelise saamiseks.

Neljapäeval kirjutas Talibani asejuht Sirajuddin Haqqani New York Timesis avaldatud arvamusartiklis, et mässulised on pühendunud rahu sõlmimisele.