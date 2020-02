Hiinas on uude koroonaviirusesse surnud 2345 inimest

Uusi nakatumisi on kogu riigis avastatud 397 ehk haigestunuid on puhangu algusest kokku 75 891.

Lõuna-Korea teatas laupäeval, et tuvastatud on 142 uut koroonaviirusesse nakatumise juhtumit. Kokku on riigis nüüdseks nakatunud 346 inimest. Kaks inimest on viirusesse surnud.