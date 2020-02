Venemaa toetab meedia väitel Sandersi valimiskampaaniat

Ajalehe Washington Post andmetel on võimuesindajad informeerinud Sandersit kahtlustest, et Venemaa üritab toetada tema kampaaniat mõjutamaks demokraatide eelvalimisi.

Esialgu on küll ebaselge, milles see toetus täpsemalt väljendub.

Vermonti senaator Sanders ütles reedel meediale, et kuulis taolisi väiteid juba umbes kuu tagasi. Poliitiku sõnul on igasugused Venemaa mõjutusüritused täiesti lubamatud.

«Mind siiralt ei huvita, keda Putin tahab presidendiks. Minu sõnum Putinile on selge. Hoia eemale USA valimistest ja presidendiks saades kavatsen ma tagada, et ta seda ka teeb,» jätkas senaator.

Poliitik andis mõista, et Venemaa väidetav mõjutamine on võinud ilmneda sotsiaalmeedias, kus end Sandersi toetajateks nimetavate isikute üle on kurdetud, et need suhtuvad vaenulikult teistesse demokraatide kandidaatiesse.