Ryanairi juhti kritiseeritakse moslemimeeste ohuks nimetamise eest

O'Leary rääkis Briti päevalehele The Times, et lastega peresid ei peaks lennujaamades kontrollima, kuna nad ei ole kunagi terroristid. Terroristid on tema sõnul «üldiselt moslemimeelsed mehed.»

«Kolmkümmend aastat tagasi olid nad iirlased,» lausus ta. «Kui see on see kust oht lähtub, tegelege selle ohuga.»

Briti moslemite nõukogu nimetas kommentaari rassistlikuks ja diskrimineerivaks. Heategevusorganisatsioon Tell Mama märkis, et O'Leary sõnavõtt võib kahjustada Ryanairi äri.

Tööpartei seadusandja Khalid Mahmoodi sõnul on O'Leary kitsarinnaline ja julgustab rassismi.

O'Leary on provokatiivsete sõnavõttude tõttu sageli kriitikarahe alla sattunud.