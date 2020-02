Lõuna-sudaanlased on vaenukirvest matmas

Mässuliste liider Riek Machar vannutati täna president Salva Kiiri esimeseks asepresidendiks. Machar ja Kiir on ühtsusvalitsust proovinud moodustada ka kahel varasemal korral, kuid neid katseid ei saatnud edu.

Maailma noorim riik laskus kodusõtta 2013. aastal, kaks aastat pärast Sudaanist iseseisvumist, kui Kiiri ja Machari toetajad riidu läksid. Katse sõlmida rahu on korduvalt nurjunud, sealhulgas 2016. aastal, kui Machar naases asepresidendi ametisse, kuid vaid paar kuud hiljem riigist konflikti taaslahvatamise tõttu põgenes.

«Lõpuks oleme me rahu lävel,» teatas Radio Miraya reporter Jonglei osariigist.

«Ma rõõmustan koos lõunasudaanlastega, eriti ümberasustatute, näljaste ja leinajatega, kes on seda niivõrd kaua oodanud,» säutsus Canterbury peapiiskop Justin Welby Twitteris.

Juubeldustest hoolimata hoiatasid humanitaarorganisatsioonid, analüütikud ja diplomaadid, et ees on veel suured väljakutsed. Märgina ettevaatlikkusest ei osalenud valitsuse ametisse vannutamisel ükski riigipea peale Sudaani liidri kindral Abdel-Fattah-Burhani.

«Kuigi palju on veel teha, on see oluline verstapost teel rahuni,» teatas USA saatkond.