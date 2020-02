Bernie Sanders kuulutas oma võitu Nevada osariigis

Kolme miljoni elanikuga Nevada on kolmas ja etniliselt seni kirevaim osariik, kus eelvalimised toimunud.

Kui loetud oli umbes kümme protsenti häältest, pakkusid nii NBC News kui ABC News ülekaalukaks võitjaks Sandersit senaatorit, kelle universaalset tervishoidu ja minimaalpalga tõstmist hõlmavad valimislubadused on kõnetanud miljoneid ameeriklasi.

«Me võitsime rahvahääletuse Iowas, me võitsime New Hampshire' eelvalimised ning kolme uudistevõrgu ja AP (Associated Press) andmeil oleme nüüd võitnud Nevada valimiskoosolekud,» lausus Sanders oma poolehoidjaile, kes skandeerisid vastuseks «Bernie! Bernie! Bernie!»