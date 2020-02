"Demokraatlik sotsialist" Sanders kuulutas oma võitu Nevada osariigis

Kolme miljoni elanikuga Nevada on kolmas ja etniliselt seni kirevaim osariik, kus eelvalimised toimunud.

Kui loetud oli umbes 41 protsenti häältest, pakkusid nii NBC News kui ABC News võitjaks Sandersit, kelle universaalset tervishoidu ja minimaalpalga tõstmist hõlmavad valimislubadused on kõnetanud miljoneid ameeriklasi.

78-aastane senaator juhib kindlalt 47,5 protsendiga häältest, vahendas Associated Press. Talle järgnevad endine asepresident Joe Biden 21,2, endine South Bendi linnapea Pete Buttigieg 14,5 ja senaator Elizabeth Warren 9,4 protsendiga.

Teiste toetus on märgatavalt napim.

«Me võitsime rahvahääletuse Iowas, me võitsime New Hampshire' eelvalimised ning kolme uudistevõrgu ja AP (Associated Press) andmeil oleme nüüd võitnud Nevada valimiskoosolekud,» lausus Sanders oma poolehoidjaile, kes skandeerisid vastuseks «Bernie! Bernie! Bernie!»