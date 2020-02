Ukraina politsei uurib surma eksvälisministri majas tahtliku tapmisena

Väljaanne Zerkalo Nedeli kirjutas varem politseiallikatele viidates, et eksminister Kožara kodus suri ärimees Sergi Staritski. Ärimehe surma kinnitas ettevõte Atlantic Group, mille peadirektor ta oli. Algselt teatati, et tegemist oli suitsiidiga.

«Õiguskaitseorganiteni on jõudnud andmed, mis annavad alust arvata, et mees ei pruukinud enesetappu sooritada. Seega on prokuratuuriga kooskõlastatult kriminaalasi kvalifitseeritud ümber tahtlikuks tapmiseks,» on öeldud politsei teates.