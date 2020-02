Hamburgi valijad karistasid parempopuliste ja Merkeli parteid

Varem sel kuul raputas Merkeli konservatiive erakonna piirkondliku haru kokkumäng paremäärmusliku AfD-ga Tüüringi liidumaal. Sellest tingitud skandaali tõttu teatas oma tagasiastumisest CDU liidri kohalt Annegret Kramp-Karrenbauer. Kõik see on Hamburgis tähendanud kõike muud kui «pärituult», tõdes Ziemiak.

Hamburgi tulemus tähendab suurt edu, rõõmustas Roheliste erakonna kaasesimees Robert Habeck ARD-le.

«Meil on Saksamaal demokraatia jaoks väga keeruline olukord ning CDU on mässitud omaenda probleemidesse .... Nüüd on meie kätes anda riigile suund ja usaldus.»