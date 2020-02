Iraani meedia: Qomi linnas on koroonaviirusse surnud 50 inimest

Qomi linnaametnik Ahmad Amiriabadi Farahani ütles, et linnas on karantiinis üle 250 inimese.

Suures osas Iraanis on koolid teist päeva suletud, mitu naaberriiki on teatanud nakkusjuhtumitest seoses Iraanist saabunud isikutega ja on sulgenud piiri Iraani kodanikele.