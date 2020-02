Filmiprodutsent Weinstein mõisteti süüdi vägistamises

Alates 2017. aastast on päevavalgele tulnud filmiprodutsendi ahistamiskatsed ja vägistamised ka mitmekümnete aastate tagusest ajast. Esmaspäeval mõisteti Weinstein süüdi seksuaalses rünnakus ja vägistamises, mille minimaalne karistus on viis aastat ja maksimaalne 25.

67-aastane Weinstein valis oma ohvrid hoolega ning meelitas mitmeid karjäärivõimalustega. Üks vägistamisohvritest kommenteeris kohtus, et «sõna «ei» oli talle justkui tõukeks,» vahendas The Guardian. Kui ohver keeldus Weinsteini lähenemiskatsest hotellitoas, kasutas mees jõudu.

Mitmed tunnistajad on lisanud, et Weinstein pidas oma tegusid õigustatuks tema kui filmiprodutsendi võimu ja kuulsuse pärast. Üks Weinsteini sõpradest põhjendas kohtus tema vägistamisi ja ahistamiskatseid seksisõltuvusega.

Üle 80 filmitööstuses tegeva naise on öelnud, et Weinstein on neid ahistanud, vahendab Los Angeles Times. Nende hulgas näiteks Salma Hayek, kes kirjeldas, et Weinstein palus tal vaadata end pesemas ja esitas erinevaid ebaeetilisi nõudmisi. Samuti Uma Thurman ja Angelina Jolie, kes on sõnavõttudes avaldanud, et Weinstein ründas neid.