Rootsi kodanikust raamatukaupmees mõisteti Hiinas vangi

Rootsi ja Hiina suhetes on juba aastaid põhjustanud pingeid Pekingi otsus vahistada Rootsi kodanik Gui.

Gui läks kaduma 2015. aastal oma rannaäärsest kodust Tais. Mitu kuud hiljem ilmus ta välja Hiina televisioonis ja ütles, et andis end vabatahtlikult üles seoses 2003. aasta liiklusõnnetusega, milles hukkus tudeng.

Hiina on ühtlasi korduvalt kritiseerinud Rootsi meediat vaenulikus ja erapoolikus suhtumises. Rahvusringhäälingu SVT teatel on Hiina saatkonna ametnikud võtnud korduvalt ühendust Rootsi meediaväljaannetega, et nende Hiina-kajastust kritiseerida ja mõjutada.