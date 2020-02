USA ja Lõuna-Korea kavandavad ühisõppuse kärpimist viiruseohu tõttu

Tema Lõuna-Korea kolleeg Jeong Kyeong-doo lisas, et Lõuna-Koreas on viirus tuvastatud 13 sõjaväelasel ning kõik sõjaväelaste puhkused on tühistatud, et piirata nende liikumist.

Esperi sõnul on ta veendunud, et komandörid leiavad viisi sõjaväelaste kaitsmiseks viiruse eest ning samas tagavad, et mõlemad riigid on «täielikult valmis tegutsema igasuguste ohtude vastu, millega me võime üheskoos silmitsi seista».