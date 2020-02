Ametnik: USA vajab Venemaa vastu uut tüüpi tuumarelvasid

Eelmisel nädalal USA strateegilist väejuhatust külastanud kaitseminister Mark Esper jälgis sõjasimulatsiooni, milles Venemaa kasutas Euroopas NATO riigi territooriumi vastu taktikalist tuumarelva, mis tõi kaasa USA vastulöögi.

«Stsenaarium hõlmas kontingenti Euroopas, kus toimub sõjategevus Venemaaga ja Venemaa otsustab kasutada NATO territooriumil asuva sihtmärgi vastu vähese võimsusega piiratud tuumalööki, seejärel läbitakse nõupidamine kaitseministri ja presidendiga, et otsustada, kuidas vastata,» teatas kaitseministeeriumi vanemametnik reedel.

«Nad ründasid meid vähese võimsusega tuumarelvaga ja harjutuse käigus simuleerisime oma vastust tuumarelvaga,» lisas ametnik.

Kuigi neljapäevased harjutused on tavapärased, esindab valitud simulatsiooni stsenaarium Pentagonis laialt levinud muret, et Venemaa võib kasutada NATO idatiiva vastu tuumarelva, kirjutab CNN.

Pentagon on alustanud Ameerika tuumaarsenali kaasajastamise ja täiustamise protsessi, mille käigus on lisatud kümnendite jooksul esimene uut tüüpi tuumarelv. Samas on kaitseametnikud rõhutanud, et tegu ei ole uue võidurelvastumise alustamisega, vaid lihtsalt vastusega Venemaa tegevusele.

USA kaitseametnike sõnul on Venemaal umbes 2000 madala võimsusega tuumarelva, mida saab kasutada erineval viisil.

Kuni hiljutise ajani oleks USA pidanud vastama Venemaa taktikalisele tuumalöögile kas palju suurema ja destruktiivsema strateegilise tuumalöögiga või kasutama konventsionaalset sõjalist tegevust.

Seetõttu on Donald Trumpi administratsioon hiljuti töötanud välja ja paigutanud aastakümnete jooksul esimese uue USA tuumalõhkepea – allveelaevalt kasutatava madala võimsusega W76-II.

«Heidutus sõltub usutavuse ja võimekuse koosmõjust, vajalik on otsustavus vastata tuumarelva kasutamisele igal tasemel, kuid ei saa lihtsalt öelda, et sul on otsustavus, seda ei saa lihtsalt tunnetada, seda peab näitama, seda peab kuidagi demonstreerima,» lausus kaitseministeeriumi ametnik.

«Seega oli W76-II kõige odavam ja kiirem viis midagi mänguväljale visata, et näidata Venemaale, et meil on lisaks otsustavusele ka võimekus vastata igale ohule, mida nad meile kujutavad,» lisas ametnik.

Kaitseametnike sõnul on Venemaa taktikaliste tuumarelvade arsenal palju murettekitavam kui hiljuti välja kuulutatud erinevad relvad, muuhulgas tuumatorpeedo ja tuumajõul töötav tiibrakett.

«Mis meil tegelikult tuumavõimekuse analüüsi korraldamisel öösiti une viis, ei olnud need mõned uued süsteemid, vaid nende hiiglaslik varu mittestrateegilisi tuumarelvasid,» märkis ametnik, lisades, et paljuräägitud uued relvad ei lisa Kremli arsenali võimekust, mida neil niigi ei oleks.

2018. aasta tuumavõimekuse aruanne järeldas, et USA peab arendama uut tüüpi madala võimekusega tuumarelvasid, samuti merelt tulistatavaid tiibrakette. Kaitseministeeriumi ametnike sõnul kaalub Pentagon hetkel, kas jätkata tiibraketi arendamisega, mille kasutusele võtmine võib võtta seitse kuni kümme aastat.