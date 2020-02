Luurejuht: Austraalia on silmitsi enneolematu mõjutustegevuse ohuga

«Välisriikide luurest ja tegevustest lähtuv oht, millega me silmitsi oleme, on enneolematult kõrgel tasemel,» ütles Burgess esmaspäeval luure aastaraportit esitledes.

«Üks asi, mis dialoogist puudu on on sellega seotud riigi nimetamine,» ütles Patrick. «On peaaegu kindel, et hulga võõrriikide mõjutustegevuste puhul on tegu Hiinaga ja me peaks seda avalikult ütlema, nagu seda teevad kanadalased, USA ja tšehhid.»