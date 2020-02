Arktika viimasepäevaseif sai kokku miljoni liigi seemned

Globaalne seemneseif jõudis omamoodi verstapostini, kui selle sügavkülma sai paigutatud ühe miljoni taimeliigi seemned. Viimane täiendus on 60 000 seemnenäidist.

Norra Svalbardi arhipelaagis asuv maailma seemnehoidla avati 2008. aastal, et säilitada globaalse katastroofi puhul ohutus kohas taimede taastootmiseks vajalikke seemneid.

Ootamatult on globaalne soojenemine toonud kaasa aga seifi ümbritseva igikeltsa sulamise, mis viis sissepääsukoridori üleujutamiseni. Ametnike sõnul muutsid 20 miljonit eurot maksnud uuendused seifi nüüd täielikult veekindlaks.

Kivi sise raiutud Svalbardi hoidlast leiab nüüd umbes 1 050 000 liigi seemnenäidiseid. See tähendab, et Arktika hoidlas asub ligi kaks viiendikku arvatavast maailma 2,4 miljonist taimeliigist.

«Saagi mitmekesisus on toidutootmise aluseks,» lausus teadlane Hannes Dempewolf, kes töötab ettevõttes Crop Trust, mis haldab seemnepanka. «Ja Svalbardi hoidla on hädavajalik tagavaraüksus kogu maailma seemnepankadele, valvates bioloogilist mitmekesisust, mis on sinna salvestatud.»