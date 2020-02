Itaalia peaminister süüdistas viirusepuhangus üht haiglat

Conte ütles esmaspäeva õhtul Itaalia televisioonile, et haigla juhtkond ei järginud viirusele reageerimise reegleid. Ta ei nimetanud konkreetset raviasutust.

«Praeguseks me teame, et see, kuidas üht raviasutust juhiti, ei olnud päris asjakohane,» ütles Conte televisioonile. «See andis kindlasti panuse haiguse levikusse.»