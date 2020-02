AASTA PRESSIFOTO NOMINENDID

Varsti pärast Etioopia pealinnast õhku tõusmist alla kukkunud lennu ET 302 ühe ohvri sugulane meeleheites endale mulda näkku viskamas, kui mõistis, et lähedasest pole jäänud õnnetuse järel alles midagi maist.

Ulatuslikud meeleavaldused lahvatasid Alžeerias 16. veebruaril 2019, kuus päeva pärast seda, kui põdur ja eakas Abdelaziz Bouteflika teatas, et kavatseb kandideerid viiendaks ametiajaks presidendiks – tolleks hetkeks polnud riigipea juba pikka aega avalikkuse ette ilmunud ning inimestel polnud aimugi, kas ta üldse on teovõimeline.

Protestilaine Sudaanis 30 aastat võimul olnud president Omar al-Bashiri vastu lahvatas 2018. aasta lõpus ning järgneva kaheksa kuu kestel tulid inimesed järjepanu tänavale, et nõuda demokraatiat.

Alistumise sündroom muudab patisendid passiivseks, liikumatuks, tummaks, võtab neilt võime süüa ja juua ning nad pole võimelised enam vastama füüsilistele stiimulitele. See tabab psühholoogiliselt traumeeritud lapsi pika ja vaevarikka asüüliprotsessi käigus ning tundub olevat eriti levinud roma, jeziidi ning Balkanilt pärit laste seas.

Esimest korda märgati seda 1990. aastatel Rootsis, kuid hiljem on seda tuvastatud mujalgi.

«Vigastatud kurdi võitleja võtmas haiglas külalist vastu» Ivor Prickett, Iirimaa, The New York Times

FOTO: Ivor Prickett, Iirimaa, The New York Times

IDEX on Lähis-Ida suurim kaitsetööstuse mess ning üks suuremaid relvaärimeeste kokkusaamisi maailmas. Ametlikult ei avalikustata, kui palju osalejaid messil on, kuid Araabia Ühendemiraatide meedia andmeil koguneb Abu Dhabisse 1200 kaitseeksperti üle maailma, oma toodangut tutvustab 1300 eksponenti ning messilt käib läbi üle 105 000 külalise.

AASTA FOTOLOO NOMINENDID

10. märtsil 2019 kadus Ethiopian Airlinesi lend ET 302 radaritelt kuus minutit pärast õhkutõusmist Addis Abeba lennujaamast ning kukkus alla põllul. Surma said kõik 157 lennuki Boeing 737 MAX pardal olnud inimest. Lennuk kukkus alla sedavõrd suure hooga, et selle mootorid mattusid kümne meetri sügavusse kraatrisse ning inimeste säilmeid oli peaaegu võimatu tuvastada.