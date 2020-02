India pealinnas on veristes rahutustes hukkunud juba üheksa inimest

Kriitikute sõnul on detsembri keskpaigas vastu võetud seadus suunatud moslemite vastu. Enam kui 25 inimest on saanud alates sellest kokkupõrgetes surma.

Teist päeva jätkuvates protestiaktsioonides pealinnas on kinnitust leidnud üheksa surmajuhtumit, ütles haiglaametnik Rajesh Kalra. Sealjuures toodi täna New Delhi Guru Teg Bahaduri haiglasse veel 31 vigastatut, nendest kümne seisund on tõsine.