HRW süüdistas Kameruni armeed 21 inimese surmas

«Valitsusväed ja relvastatud fulanid teostasid veresauna Ngarbuhi külas, kus ohvrite seas olid 13 last ja rase naine,» teatas HRW.

Kameruni armee info kohaselt oli vaid viis hukkunut, kes said surma, kui tulevahetuse käigus plahvatasid kütusemahutid.

Relvajõudude kolonel Cyrille Atonfack Guemo on varem kinnitanud, et külaelanikud said surma kahetsusväärses õnnetuses, kui tulevahetuse ajal separatistidega plahvatas kütuseveok.