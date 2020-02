Hiinas kasvas uue koroonaviiruse ohvrite arv 2715-ni

Pärast viimast kokkuvõtet on surnud 52 inimest.

Riikliku tervishoiukomisjoni andmetel on avastatud 406 uut haigestumist, millest 401 Hubei provintsis.

Kokku on riigis uude viirusesse haigestunud rohkem kui 78 000 inimest.

Kõik kolm haigestunut on Hiina kodanikud.

Lõuna-Koreas on praeguse seisuga uude koroonaviirusesse surnud 11 inimest, teatasid kolmapäeval võimuesindajad. Viimasest kokkuvõttest saadik on surnud kolm inimest ja avastatud 169 uut nakatumist. Riigis on seega haigestunud viirusesse kokku 1146 inimest.