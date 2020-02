USA demokraadid alustasid televäitlust Sandersi sarjamisega

Lõuna-Carolina demokraatide eelvalimistel hädasti võitu vajav Joe Biden alustas Sandersi süüdistamist selles, et tal on relvakontrolli asjus liiga leebed nõudmised.

Elizabeth Warren kritiseeris, et Sanders pole seletanud, milliste rahadega kavatseb ta täita oma valimislubadused tervishoiu, miinimumpalga ja tasuta ülikoolihariduse osas.

New Yorgi endine linnapea ja miljardär Michael Bloomberg aga ütles otse, et Venemaa teeb tööd Sandersi võidu nimel.

«Vladimir Putin arvab, et USA president peaks olema Donald Trump ja sellepärast on Venemaa valinud sinu toetamise demokraatide kandidaadiks saamisel, et sa talle kaotaksid,» sõnas Bloomberg.