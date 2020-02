Eestis fašismi toetanud Põlissoomlaste üks noortejuhte astus tagasi

Jalonen ütles nädalavahetusel EKRE noorteliikumise Sinine Äratus eestvedamisel toimunud konverentsil Etnofutur IV, et on fašist. Jalonen kinnitas oma sõnu uudisteagentuurile STT, öeldes, et kasutas «jõulist retoorikat». Ta rõhutas, et ei kavatse oma sõnadest taganeda.

Jalonen selgitas, et peab silmas fašismi enne maailmasõda. «Itaalia-stiilis tugevat rahvuslikku identiteeti, et rahvas töötab üheskoos enda heaks,» märkis noor poliitik, lisades, et tema arvates on see on väga hea ideoloogia, mida toetada, kuigi sellele on liidetud negatiivseid tähendusi.