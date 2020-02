Põhja-Korea kasutab viiruse vastu erakorralisi meetmeid

Kimi perekonna juhitud autoritaarne riik on kehtestanud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks karmid kontrollmeetmed, et hoida eemal naaberriik Hiinast alguse saanud COVID-19 puhangut.

Pärast esimesi teateid viiruse levikust, sulges Põhja-Korea kiiresti riigipiirid ja lõikas ennast ära muust maailmast. Analüütikute sõnul on see arvestades riigi nõrka tervishoiusüsteemi kõige parem võimalus haigust vältida.

Välismaalastele on kehtestatud ranged piirangud – kõik riigis elavad välisriikide kodanikud on alates veebruari algusest paigutatud oma koju karantiini.

«Väga tähtis on mõista, et küsimused riikliku julgeoleku, ideoloogia ja riigi väärikuse osas ületavad Põhja-Korea arusaamises alati majanduslikke kaalutlusi,» jätkas saadik. Matsegora märkis, et need, kes ootavad, et sanktsioonid muudaksid Põhja-Korea suhtumist tuumaarsenali omandamisse, peaksid seda tegelikkust tunnistama.