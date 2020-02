Kreeka saartel streigitakse uute põgenikelaagrite vastu

«Me oleme sõjaolukorras. (Politseil) on relvad, meil on süda ja hing,» ütles kohalik preester isa Stratis.

Lesbose, Samose, Chiose, Lerose ja Kosi laagrites on kokku 38 000 migranti, ehkki ametlikult on neis ruumi vaid 6200-le.

Saarlased on juba kaua kurtnud, et tuhandete asüülitaotlejate kohalolek on turva- ja terviseoht. Nad on vastu uute laagrite ehitamisele.