Iraani tuumaleppe osapooled kohtuvad Viinis

Oma viimases selleteemalises avalduses jaanuari alguses teatas Teheran, et ei jälgi enam piiranguid uraani rikastamiseks kasutatud tsentrifuugide arvule. See oli Iraani viies samm leppest taganemisel pärast USA väljaastumist 2018. aastal.

Leppe Euroopa osapooled püüavad leida viisi, kuidas veenda Iraani naasma tuumaleppe tingimuste täitmise juurde ja on käivitanud Iraani vastu vaidlustusmehhanismi. See näeb ette mitmeid samme, millest viimane on ÜRO Julgeolekunõukogu teavitamine. ÜRO sanktsioonid taaskehtestatakse 30 päeva hiljem, kui ÜRO JN ei hääleta sanktsioonide peatamise poolt.