Putin tahab põhiseadusse «ajaloo võltsimise» vastast erisätet

«Mis puudutab lubamatust ajalugu võltsida, siis olen sellest palju kordi ka ise rääkinud. Kui peate vajalikuks ja võimalikuks seda teha, siis arvan, oleks täiesti kohane pöörata tähelepanu lubamatusele võltsida ajaloolist tõde ja ajalugu, vähendada isamaad kaitsnud rahva kangelasteo tähtsust,» ütles Putin.

«Kõik on erakordselt tähtis, kõik langeb ühiskonna teadvuse hoiupõrsasse, läheb riigi hüvanguks, see on vaieldamatu,»märkis president, toetades põhiseaduse töörühma istungil riigiduuma haridus- ja teaduskomisjoni esimehe Vjatšeslav Novikovi ettepanekut.

Mõtteavalduste kohta, nagu püüaks keegi Venemaalt kui NSV Liidu õigusjärglaselt võitu varastada, ütles Putin: «Selliseid katseid tehakse, kuid see on võimatu.»

«Kes vallutas tormijooksuga Berliini, kelle lipp lehvis Reichstagi kohal - seda ei unusta keegi. Kuid selliseid katseid tänasest konjunktuurist lähtudes tehakse, see on tõsi. Aga see, et me peame sellele innukalt vastu seisma, see on samuti tõsi,» märkis riigipea.

Nimelt seepärast oleks presidendi arvates seda kohane niimoodi korralikult põhiseaduses kajastada.

Lisaks toetas Putin Novikovi ettepanekut kinnistada põhiseaduses kaasmaalaste toetamine välismaal, nimetades seda tähtsaks elemendiks.