Wuhani meditsiinitöötajad kutsuvad arste üle maailma appi

Meditsiiniõed Yingchun Zeng ja Yan Zhen läksid Guangdongi provintsist ligi 1000 kilomeetri kaugusele Wuhani haiglasse vabatahtlikena appi. 24. veebruaril avaldasid Zeng ja Zhen ülemaailmses meditsiiniuudiste väljaandes «The Lancet» abipalve.

«24. jaanuaril 2020 aastal tulime Wuhanisse Hiinasse, et toetada kohalikke õdesid võitluses COVID-19 nakkushaiguse vastu,» kirjutavad õed. «Tingimused ja keskkond siin Wuhanis on raskemad ja ekstreemsemad, kui me ette kujutasime. Kaitsevarustusest on puudus, näiteks N95 respiraatoritest, prillidest, ülikondadest ja kinnastest. Kaitseprillidest, mida on vaja pidevalt puhastada ja steriliseerida, on raske läbi näha. Tiheda kätepesu tõttu on mitmete kolleegide käed kaetud valusa punetusega. N95 respiraatori ja kaitsevarustuse kandmisest on mõnel õel tekkinud otsmikule ja kõrvadele haavandid,» kirjutavad Zeng ja Zhen.

«Patsientidega suhtlemisel maske kandes on meie hääled vaigistatud, mistõttu peame rääkima väga valjusti. Nelja kihi kinnaste kandmine on harjumatult kohmakas ja ei toimi - me ei saa avada isegi meditsiiniliste vahendite pakendeid, seega patsientide süstimine on suur väljakutse,» kirjeldavad Wuhani haigla õed. Nad kirjutavad, et aja ja energia kokkuhoidmiseks välditakse söömist enne nakkustsooni sisenemist. «Tihti on õdede huuled villis. Mõned on minestanud madala veresuhkru või hapnikuvaesuse tõttu,» lisavad nad.

«Lisaks füüsilisele kurnatusele kannatame me ka vaimselt. Kuigi oleme professionaalsed õed, oleme ka inimesed. Nagu kõik teisedki, tunneme abitust, ärevust ja hirmu. Kogenud õed aeg-ajalt leiavad hetke, et kolleege lohutada. Ent ka kogenud õed võivad nutta, enamasti kuna me ei tea kui kaua me peame siin olema ja kuna oleme COVID-19 nakkushaiguse kõrgeimas riskigrupis,» selgitab viiruse tuumas Wuhanis töötav personal.