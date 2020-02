Tšetšeenia blogijat üritati Poolas haamriga tappa

Teda ennast rünnanud mehelt küsib Abdurahmanov videos korduvalt: «Kes sind saatis? Kust sa tuled?» Mees ütleb, et tuli lennukiga Moskvast teda ründama. «Nad andsid mulle sinu aadressi. Mu ema on nende käes.»

Abdurahmanovi vend Muhhammad ütles veebilehele Kavkazskii Uzel, et Tumso on Poolas toimunud rünnaku järel haiglas politsei valve all, kuid tema vigastused ei ole tõsised. Ka ründaja on haiglas.

Bellingcati, Der Spiegeli ja The Insideri uurimuse järel leiti, et kahtlusaluseks on Vene eriväelane Vadim Krasnikov. Leiti, et mõrva plaanis ja organiseeris Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB). Moskva on aga igasugust seotust eitanud.