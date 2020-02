Britid välistavad Euroopa Liidu reeglitega seotuks jäämise

Kui Ühendkuningriik Euroopa Liidust 31. jaanuaril lahkus, algas aasta lõpuni kestev üleminekuperiood, mille vältel kehtivad vanad reeglid ja peetakse kõnelusi tulevikusuhete üle. Londonil on võimalus üleminekuperioodi aasta võrra pikendada, kuid Johnson on lubanud seda mitte teha.

Euroopa Liit teatas oma läbirääkimismandaadis, et Ühendkuningriigi reeglid peavad jääma kooskõlla Euroopa Liidu omadega, juhul kui riik tahab vabakaubandust blokiga jätkata.

Londoni teatel õõnestab see aga kogu Brexiti mõtet, mistõttu ollakse valmis kaubanduspiirangutega, kui see on «kontrolli tagasi võtmise» hind.