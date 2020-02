Venemaa kutsus Prantsuse sõdurid võidupüha paraadile

Vene relvajõudude ülem kindral Valeri Gerassimov ütles kohtumisel oma Prantsuse ametivennaga, et Prantsuse sõdurid on kutsutud osalema paraadil Punasel väljakul, et tähistada koos venelastega 75 aasta möödumist Teise maailmasõja lõpust.